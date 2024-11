Hiiumaa ametikooli erilise aia tulevik on ohus, kuna ministeerium tahab kooli sealt ära kolida

Hiiumaa ametikooli iluaed Suuremõisa mõisa külje all on aiandusgurmaanide maiuspala. Seal on esindatud rikkalik palett arhitektuurist ja ajaloost, loodusest ja loovusest, põnevatest katsetustest ja ilumeelest, mille on jätnud sinna kooli õpetajad, õpilased ja paljud hiidlased.