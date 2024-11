Sõlm sõlme haaval – looduslähedane pärg ja meele selgus

On enda valida, kas keskenduda heale või halvale, tähtis on, et saab kõrvale tõsta ja ära kinnitada. Isegi põhjused ja tagajärjed, mis on ajuti peas segamini, saavad sõlmitsedes paremini selgeks.

Eluolu keerdsõlmed

Igast ilma otsast, igast kultuurist leiame mõne tarkusesõlme kujundi. Keel on meil täis sõlmemetafoore: lennuk teeb surmasõlme, inimese elu jookseb sõlme – vahel päris umbsõlme, mida saab ainult küünte ja hammastega lahti harutada. Või siis „lõikab läbi kõik kütked, kütked, millesse satud sa teel“ nagu „Viimse reliikvia“ „Pistoda laulus“. Meie reliikvia on vabadus. Vabadus millest? Vabadus milleni? Sõlmed on siduvad – sõlmiti kokkulepe või kooselu, teisalt prooviti probleemide umbsõlme nii- ja naamoodi lahti harutada. Mõnikord lähevad isahirvedel sarvedki sõlme. Ja keel võib sõlme minna, eriti kui murdekeelseid laule õpime.

Pimedal ajal lähebki elu vilkalt edasi valgustatud siseruumides laulupeolaulude õppimise tähe all. Seal heegeldame keerulisi meloodiakäike kokku, toetudes laulupeo üldjuhi Heli Jürgensoni mõtteterale: „Me loome ise oma elu ja õnne.“ See pidu on sündinud murretest ja murdumistest. „Andestamiseks on aeg alati õige ja hea,“ tõdeb Triin Koch, segakooride liigijuht, segakooride lauliku eessõnas. Seda on sõjakal ajal vaja endale meelde tuletada. Ilmaasjata ei domineeri lauliku kujunduses sini-kollane ja laul „Laulik“ lõpeb lootusega, et kui ikka laulik hakkab laulema, siis sõda jääb „serviti seisema“.