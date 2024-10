KUULA | „Eva Luigase kõnetraat“. Miks on taimedel vaja talvist puhkeperioodi?

Seepärast on aianduslikes sotsiaalmeediagruppides sügisel üsna tihti näha selleteemalisi postitusi. Uuritakse, äkki oleks mõistlik külma eest kaitsmiseks talveks tuppa vedada nii suurelehiseid hortensiaid, lavendleid, roose, loorberipuid, rosmariini, õlipuid, tsitruselisi jms taimi, keda on suvehooajal kasvatatud amplites või terrassipottides. Tõsi on see, et mõned nimetatud taimed meil avamaal talve üle ei ela, kuid kõigi nende talveks sooja tuppa vedamine ei ole samuti mõistlik. Milliseid talvitumise tingimusi üks või teine taim vajab ja kuidas siis nende potis kasvanud taimedega käituda, seda ma saates lahti räägingi.