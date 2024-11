Eva Luigas soovitab aknalauaaednikele kaktuste entsüklopeediat

Kaktused võivad omanikku saata vaat et terve eluea. Mu klassiõde kulutas esimese klassi juntsuna ükskord kogu oma taskuraha pisikese kaktuse ostmiseks. Nüüd, juba vanaemana, on tal see kaktus alles ja üks tema olulisemaid toataimi. Aiakeskuses töötadeski märkasin, et üsna kesise taimehuviga külastajad elavnesid alati, kui jõudsid toataimede osakonnas kaktuste lauani. Need pisikesed okkapallid, kes mõjuvad korraga nii armsate kui ka sõjakatena, ei jäta tõesti kedagi külmaks. Paraku on neist vähesed müügil korrektse nimetusega, tihti ilutseb taimepotil ainult tootja pandud lakooniline silt „Kaktuse MIX“. See ei anna ostjale kaktuse liigi ja tema kasvatamise eripära kohta piisavat infot.