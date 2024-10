LUGEJA KIRJUTAB

Sirvisin numbrit „Kaunis Maakodu“ ühel hallil vihmast nõretaval päeval – ja uskuge või mitte, aga ühekorraga polnudki päev enam trööstitu. Isegi hoolimata sellest, et akna taga pladistas endiselt. Nii palju fantaasiat, julget pealehakkamist, tööd ja ilu – see kõik on imeline! Ja väga meeldis ka Eva Luigase artikkel „Ilus elu päris Eestis“. Aitäh, Maakodu!