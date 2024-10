Küüslauku ja ebaküdooniat väärindav pereettevõte on hädas motiveeritud tööjõu leidmisega

Mürgised seemned ja hirmkallid kanepiõisikud

Ebaküdoonia ja küüslauk on erilised just toitainete tõttu, mida nad sisaldavad. Ebaküdoonia sisaldab ohtralt C-vitamiini ja mineraale. „Oleme Vinkymonis uurinud ebaküdooniat väga põhjalikult. Google pakub erinevaid andmeid, kuid üks oluline nüanss on sageli tähelepanuta jäänud – ebaküdoonia seemned on äärmiselt mürgised. Meil oli plaanis teha seemnejahu, kuid saatsime viimasel hetkel seemned Itaalia laborisse analüüsi. Kui vesiniktsüaniidhappe piirnorm on 20 mg/kg kohta, siis laborist tuli tagasi tulemus 600 mg/kg kohta. 280 mg/kg kohta on juba tappev kogus. Seega palun veenduge enne erinevate viljade seemnete tarbimist, et need on ohutud,“ hoiatab Rando.