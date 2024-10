Saaremaa pereettevõte valmistas enda teadmata shrub’i, mis osutus väga populaarseks joogiks

„Rootsiga seoses oleme EAS-i ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kaudu liitunud ühe projektiga ja meil on abistaja, kes teeb meile sealse turu ülevaadet ja aitab otsida edasimüüjat. Ka Soome ja Läti turul oleme toimetanud, viimasel on meil eestlasest vahendaja,“ lisab Katrin.

Eesti turg ettevõttel lõpuni avastatud ei ole: uus hoone annab rohkem võimalusi ja mõeldud on kaasata ka müügispetsialiste. Sõprussuhteid on loodud nii Saudi Araabia kui ka Dubaiga, aga kaalutud on ka Rootsi turule minekut. „Olen kaks korda käinud maailma suurimal toidumessil Dubais ja mullu leidsin sealt edasimüüja, kes on väga huvitatud shot’idest, tegi oma tiimiga isegi nende turule vastavad sildid ja sertifitseeris tooted. Siinkohal tahaksin tänada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust ( EAS ), kes sellistel messidel käimist võimaldab, kuna väiketootjana sinna ise minna ei jaksaks,“ räägib Taavi.

„Toode peab olema innovaatiline, maitsev ja meeldima meile endile, aga ka pakend peab hea välja nägema. Uue toote väljatulek võtab umbes pool aastat. Kuna peame kõik ära tegema ise koos mõne töötajaga, see võtab palju aega ja on ka kulukas, tuleb aastas umbes 2–4 toodet,“ lisab ta.

Wöseli edukamaid tooteid on Katrini ja Taavi kinnitusel olnud ingveri-sidruni-mee shrub, mis tuli nende juurde ise. „Ühel jõululaadal astus meie juurde baarmen, kes ütles, et te teete ju shrub’i, mispeale me hakkasime guugeldama ja selgus, et oleme tõepoolest endi teadmata valmistatud äädikasisaldusega joogipõhja,“ selgitab Taavi.

Taavi ja Katrini sõnul tuleks kasuks, kui riik saaks kohalike tootjate tootmist mingi maksuga soodustada, näiteks vähendada käibemaksu või ära jätta ettevõtte tulumaksu ja suhkrumaksu. „Kui PRIA toetab maapiirkonna ettevõtjaid, siis maa mõistet võiks kuidagi teisiti võtta, kuna Eestis on ju kõik peale Tallinna või Tartu ääremaa,“ ütleb Katrin.

Areng 2014 valmistati koduaia suveõuntest esimene äädikas

2017 suve lõpus asutati ettevõte ja pandi käärima esimene kogus toorõunamahla

2018 kevadel valmisid esimesed tooted – klassikaline õunasiidriäädikas ja õunasiidriäädikas meega

2024 tootevalikus on kuus eri maitsega shrub’i joogipõhja, Eesti turul ainulaadne heinategija jook switchel, koos TalTechiga väljatöötatud tervise-shot’id ja palju muud.

Alkohoolsete jookide lugu algas Olustverest

Wöseli alkohoolsete jookide brändi Söul lugu algas sellest, et Katrin ja Taavi läksid õppima Olustvere teeninduskooli ja jookide tehnoloogia õppeaines tuli teha praktika. „Kuna see tuli teha kange alkoholi tootja juures, mõtlesime lüüa kaks kärbest ühe hoobiga ja läksime õunasiidrit destilleerima. Üks asi viis teiseni ja sündis sõsarbränd Söul,“ räägib Katrin.

„Klientide tagasiside on olnud hästi positiivne ja auhinnatud on nii õuna-ingveri napsu kui ka džinni. Hästi põnev uus toode on sinist värvi Indigo vodka, mis muutub kokteilis happelise vedelikuga kokku puutudes roosakaks,“ lisab Taavi.

Pereettevõtte ja -elu ühendamine ei olevat esialgu eriti hästi välja tulnud, ent Katrin ja Taavi on kolmele kuueaastaste vahedega sündinud pojale tänulikud, et nad on väga mõistlikud olnud. „Suurem on abistanud väiksematega ja ka ise oleme neid kordamööda vaadanud. Ka enda lõbustused oleme kraadi vähemaks keeranud, et teistel oleks hea,“ selgitab Katrin.

Aasta esimesed kuud on ettevõtte jaoks vaiksemad, suvel seevastu on hästi palju laatasid. Sel aastal oldi kõik nädalavahetused laatadel, vahel ka mitmel korraga. Septembrist algab Saaremaa õunaaedades õunakorje, sest ettevõtte iga toode sisaldab õuna. „Oktoobri keskel läheb lahti jõuludega seotud hullumaja: pakume tooteid ettevõtete jõulukottidesse ja ka eraisikud hakkavad jõuludele mõtlema. Virvarr kestab detsembri lõpuni välja,“ räägib ta.

Agroturismi panustamiseks hoitakse tööpäeviti kella 9–17 lahti tehasepoodi, samuti pakutakse eelneva kokkuleppe põhjal suurematele gruppidele degustatsioone ja tehasetuure.

Tulevikku vaadates keskendub ettevõte paaril lähiaastal seniste toodete täiendamisele: kui need on perfektsemaks, mugavamaks, toimivamaks muudetud, saab vaadata, kas ja mis suunas on vaja kasvada.

Lemmiktooted muutuvad

Katrini ja Taavi lemmiktooted muutuvad kogu aeg. Taavi lemmik on praegu vaarika-Margarita shrub, mis küll laiadele rahvahulkadele nii hästi peale ei minevat nagu passion või rabarberi shrub, aga mille hapukus sobib hästi tekiilaga. Katrin nimetab oma lemmikuks ebaküdooniat sisaldavat switchel’it.

Wöseli ellujäämise moto on järjepidevus ja töökus. „Ei saa mõelda, et ma täna ei viitsi, suuda ega lähe – tuleb seada fookus, mida ja miks teed. Võib-olla on imeinimesi, kes suudavad korraga tegeleda 3–4 asjaga, aga meie oleme valinud selle ühe vao ja künname seda edasi. Kavatseme roppu moodi töö tegemist jätkata, kuniks see hakkab korralikult vilja kandma,“ kinnitavad Katrin ja Taavi.