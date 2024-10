Lääne-Virumaa kanakasvataja kummutab müüdi, et mahemunad on vaid pruuni koorega

Bobrovski sõnul käidi eelmise aasta lõpus Rootsis ning sel aastal Soomes ja Hollandis vaatamas, kuidas tegelikult mahekanu peetakse. „Kui võrdlesime tõuge (Dekalb), mida kasvatama hakata plaanisime, tõugudega, mida seni oleme kasvatanud (Lohmann Brown), siis need munevad rohkem ja kohanevad paremini vabalt peetavate kanade tingimustega. Kuna mujal Euroopas kasvatatakse väga palju just valgeid kanu, mõtlesime, et võib-olla see aitab meid, sest päeva lõpuks on meile väga oluline, kui palju kana muneb ja kuidas ta vastu peab,“ räägib ta.

„Mõnikord on tunne, et ei tasu punnitada, et lihtsam oleks pistik seinast tõmmata ja eluga mingis perspektiivikamas valdkonnas edasi minna. Teisalt oleme kuue aasta jooksul palju läbi elanud ja toime tulnud: ettevõttega kaasnes suur võlakoorem ning keeruline on ka see, et kanad vahetame suvel. See tähendab, et sellel perioodil mune ei toodeta ja seega ei ole võimalik toodangut müüa, kuid ettevõtet tuleb siiski ülal pidada. Siis tekib vahepeal maksuvõlg, mida tuleb ajatada ja rabeleda, kuni toodang augustis-septembris jälle kasvab,“ kirjeldab ta ette tulnud raskusi.

„Lõin 2014. aastal ettevõtte SirLoin, kus tootsime mahelihatooteid ja sain kaubandusest tagasisidet, et võiks hakata proovima mahebroilerikasvatust. Käisin mõisas koostööst rääkimas, aga sellest ei tulnud midagi välja. Saatus aga keeras asja nii, et kahe aasta pärast olin siin tagasi ja siis juba omanikuna,“ räägib Bobrovski Äntu mõisa jõudmisest.

Klientide maitselemmikute osas on ettevõttel veel kogemust vähe. „Kolm aastat turul olnud broileriliha puhul enam-vähem teame, milline nõudlus on, aga muude toodete osas teeme alles esimesi samme. Kevadel tulid esimeste toodetena turule grilltooted, millega on läinud pigem hästi, kuigi ootus oli natuke suurem. Uute toodete sügisel turule toomise järel on meil kevadeks ilmselt oluliselt rohkem infot,“ on omanik lootusrikas.

„Kui meie kasvatame nõukogudeaegsetes ruumides kolme tuhandet kana, siis kaasaegses kanalas kasvatatakse sama suurel pinnal kuut tuhandet. See tähendab, et oleme märgatavalt ebaefektiivsemad. Oleme Soomes, Rootsis ja Hollandis näinud, kuidas kanad saavad kahel korrusel ringi lennata, kus on automaatsed sõnniku eraldamise ja munade virnastamise süsteemid – see on tohutu aja ja tööjõukulu võit ja ka kana elukeskkonna mõttes veelgi sammuke paremuse suunas,“ räägib Bobrovski.

„Kui varem oli meie prioriteet suurendada broileritootmist, siis praegu on karjuv vajadus uue, kuuenda kanala järele. Et projektirahade kõrvale on omafinantseeringut väga keeruline leida, oleme avatud ka investoritele väljaspoolt ettevõtet,“ lisab ta.

Bobrovski kinnitusel muutus tegemist vajavate pakiliste tööde järjekord eelmise aasta sügisel, kui „Pealtnägijas“ oli munade tootmise ja puurikanade teemaline lugu, misjärel inimesed hakkasid rohkem tähelepanu pöörama ostetavatele munadele. „Pärast seda on nõudlus Kikerikii munade järele kasvanud, mille üle meil on ühest küljest väga hea meel, teisalt aga ei ole meil juba pool aastat kõigile klientidele mune piisavas koguses anda, rääkimata uute klientide võtmisest,“ selgitab ettevõtja.

Ehkki inimesed on harjunud pidama pruuni muna mahe- ja valget tööstuslikuks munaks, loodab ettevõtja, et kliendid ei lase end värvist mõjutada – tema sõnul ei olene muna värv pidamisviisist, oluline on teadmine, et tegu on mahedalt kasvatatud kanade munaga, mille number algab nulliga. Järgmiseks suveks peaks olema selge, kas 9000 valget kana on ennast õigustanud ja kui on, lõpetab ettevõte pruunide kanade pidamise ära.

„Tänu regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ellu viidud mahetoiduprogrammile, kus õppeasutused ja lasteaiad saavad taotleda toetust mahetoidu menüüdesse võtmiseks, kasutatakse meie liha ka lasteaedades ja koolides. See on väga hästi õnnestunud programm,“ kiidab Bobrovski.

„Meie tooteid saab ka eri restoranides ja kohvikutes, näiteks Tallinna Fotografiskas ja Viljandi Fellinis. Tunnustan kokkasid, kes otsivad eestimaist kraami ja on nõus menüüsse mahetoodangut võtma hoolimata sellest, et ka toitlustussektoril on väga raske. Kui normaalne toitlustusasutus pakub kana, peab see olema midagi enamat kui lihtsalt broiler – nii palju võiks prestiižitunnet olla!“

Tootmist tuleb kaasajastada ja suurendada

„Tulevikust unistame ikka – ettepoole peabki vaatama. Lihtsalt mõnikord võib tee, mille ühtmoodi jalge alla võtad, lõpuks kujuneda hoopis teistsuguseks. Meie eesmärgid on selged: tootmist on vaja kaasajastada ja suurendada, sest Eesti inimesed võiksid oluliselt rohkem poest kohalikku mahemuna saada,“ räägib Bobrovski.

Kanamunade märgistus Kanamunad märgistatakse tootekoodiga, mis koosneb numbrist, tähekombinatsioonist ja viiekohalisest ettevõtte eraldusnumbrist. Esimene number koodis (0–3) näitab lindude pidamisviisi: 0 – munad mahepõllumajanduslikust tootmisest;

1 – vabalt peetavate kanade munad;

2 – õrrekanade munad;

3 – täiustatud puuris peetavate kanade munad. Järgnevad kahetäheline tootja riigikood (nt EE – Eesti, LV – Läti, LT – Leedu) ning viiekohaline PRIAs registreeritud ja registrisse kantud ettevõtte eraldusnumber.

Inimeste soov puurivabade kanade mune tarbida ettevõtja kinnitusel suureneb, aga kõik kindlasti mahemune osta ei jõua. „Mahemunade ja mahebroileriliha perspektiivikus võib muidugi olla illusioon, kui vaadata, millised maksutõusud meil järgmistel aastatel tulemas on. See, et mina saaksin tuleval aastal hinda tõsta 2% tuleb ära unustada, sest maksud tõusevad ju kokku 4% (tulumaks 2% ja käibemaks 2%). Minu nägemuses võetakse meilt võimalus ellu jääda – ses osas on väljavaade masendav ja loodame puhtalt inimeste valikukindlusele, et ehk hoiavad nad tilu-lilu ja mugavuste osas tagasi, et süüa kohalikku toitu, aga eks see ole näha,“ on ta lähituleviku osas pigem pessimistlik.

Kui munaga piiri taha minna ei plaanita, siis liha puhul on need võimalused tema sõnul täiesti olemas – läbirääkimised eri ettevõtetega käivad, ehkki tõsise äri tegemiseks oleks vaja mahtu kasvatada.

Reel hoiab tugev tagala

„Olen kõigist katsumustest hoolimata siin. Mulle meeldib see valdkond: olen õppinud toiduainetehnoloog, mulle meeldib toota, müüa ja ettevõtet arendada, ent soov saada rohkem ja kiiremini kui võimalik, paneb vahel kannatuse proovile,“ räägib Bobrovski.

„Iga päev sel teel on pakkunud väljakutseid. Lõpuks on õnnestumine ikka seotud sellega, mis toimub pangakontol, ehkki mul on väga hea meel, kui kanadel on hästi, nad munevad hästi ja seatud eesmärgid täituvad,“ lisab ta.

„Mind hoiavad reel toredad lapsed ja abikaasa – öeldakse ju, et eduka mehe taga on tugev naine. Samuti on hea meel, et mul on häid sõpru ja kolleege, kellega asju läbi rääkida ning olen suutnud leida tugeva ja pühendunud meeskonna. Teisalt motiveerib ka mõte, et see, mida teeme, on õige.“