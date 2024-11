Laanetaga talu kanadel on kahetoaline põrandaküttega korter koos õuealaga

„Minu unistus oli, et maale kolides võtame kanad ja ostan jalgratta,“ ütleb Maila. Jalgratta sai ta esimesena, kuid nüüd on olemas ka kanad.

Kokku kukkunud lauda jäänused koristati. Paremini säilinud osale lasti panna elumajaga harmoneeruv puuvooder ja vahetada katus. Tuttav töömees aitas kanadele vanasse lauta elamise ehitada. Paika sai ka põrandaküte, mis hoiab pakaselistel päevadel ruumis plusskraade. Ehitustöödega sina peal olev perenaine kujundas elamise ilusaks.

Kanade korter koosneb kahest toast, millest ühes on puhkeala kahe õrrega ja pesa. Teises toas on aga söögiala, liivavanni võtmise ja siblimise võimalus. No ja muidugi peegel, nagu igas selle talu ruumis.

„Kanad on hullud tolmutajad,“ ütleb perenaine, kes sõelub igal hommikul suleliste allapanu (saepuru ja liiv) kassiliivakühvliga läbi ja puhastab. Tulemus on ninaga tunda – õhk on puhas ja värske, mitte nagu kanalas tavaliselt.

Luuk viib õue, kus sulelistel on võimalik võtta värske õhu vanne, siblida, süüa-juua ja väikses majas pikutada. Kuna õueala on piiratud tiheda traatvõrguga, ei pääse sealkandis ringi liikuvad metsloomad neile ligi.

Kukk Aadu tunneb ennast seal oma 12-pealise haaremiga väga mõnusasti. Head elu näitab seegi, et kanad munevad iga päev kokku kümmekond muna.

Pererahvas hoolitseb oma suleliste eest hästi ja pakub neile parimat, näiteks kanade jõusöödale lisaks oma aia värskeid peedilehti ja muud rohelist.

„Kõige suurem kompliment on meie kanala kohta olnud see, kui üks mehe sõber ütles, et ta tahaks minu kana olla. Et tal isegi oma kodus ei ole selliseid mugavusi ja ilu,“ naerab Maila.

Vaata ka Laanetaga talu imeilusat peeglite ja kiikedega elamist!