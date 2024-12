LOODUSE VÄGI / Salapärane uinutaja sookail

Kevadel olid need paigad valges peenpitsilises õitemeres, juulikuus kaetud justkui pisikeste rododendronitega. Murakalehtede rosetid ja mädapead olid just sookailu okste vahel. Kohe meenuvad lood, kuidas aina sügavamale rappa eksides tekib vaikne uimasus ja kui rabamättale maha istudes uinud, ärkad alles siis, kui äike su pea kohal kärgatab. Pole aimugi, kus oled ja kui palju aega on möödas. Kas ongi nii, et kui koju jõuad, elavad seal hoopis teised, tulevikuinimesed, ja möödunud on sajandeid – just nii, nagu meie muinasjuttudesse kirja on pandud.

Igihaljas põõsas

Sookail (Ledum palustre L.) on igihaljas kääbuspõõsas teiste meile tuntud sootaimede – kanarbikuliste sugukonnast. Ta meenutab tõesti väikesekasvulisi rododendroneid ja on nendega samast perekonnast. Sellepärast on vanasti sookailu ladinakeelseks nimeks märgitud ka Rhododendron palustre. Inglise keeles nimetatakse teda metsikuks rosmariiniks – wild rosemary. Meie oma murdekeeltes aga kaljudeks, unerohuks ja Võromaal tsahknaks, mis on mõnele poliitikule ka perekonnanime andnud.

Kehvemas kasvukohas võib sookail olla päris madal, aga võib kasvada ka inimesele vööni. Tema varred on pruunid ning noorte okste tipud, lehtede alumine pind ja õieraod samuti pruunid, aga viltjad. Lehed on nahkjad, pikad ja peenikesed, lineaalsed. Kuuma ilmaga rulluvad need kokku. Mais õitsema puhkevad valged, justkui valgevahused õied asuvad kännasjalt varte tippudes, neid on enam kui 20 viietist õit. Vilja me enamasti uurima ei vaevu, aga see on ümmargune viiepesaline kupar.

Sookail võib kasvada rabades laugaste vahel, aga ka rabametsades ja soostuvates metsades. Päris lagedat ta ei armasta, pigem hoidub männijässide hõlma alla.

HEA TEADA! Raviks kasutatakse sookailu puitumata varretippe, mida korjatakse augustist oktoobrini. Sookailu tarvitatakse * röga lahtistamiseks * põletike alandamiseks * higi- ja uriinierituse suurendamiseks * reuma leevendamiseks

Uimaaurude meelevallas