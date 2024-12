Sookailu kasutas vanarahvas mitmesuguste haiguste raviks, aga ka kahjurite tõrjeks

Kehvemas kasvukohas võib sookail olla päris madal, aga võib kasvada ka inimesele vööni. Tema varred on pruunid ning noorte okste tipud, lehtede alumine pind ja õieraod samuti pruunid, aga viltjad. Lehed on nahkjad, pikad ja peenikesed, lineaalsed. Kuuma ilmaga rulluvad need kokku. Mais õitsema puhkevad valged, justkui valgevahused õied asuvad kännasjalt varte tippudes, neid on enam kui 20 viietist õit. Vilja me enamasti uurima ei vaevu, aga see on ümmargune viiepesaline kupar.