HÄÄLETA | Vali Maakodu konkursile laekunud vannitubade piltide seast oma lemmik!

Kolm kõige rohkem hääli saanud foto postitajat saavad auhinnapaki, mis sisaldab suurepäraseid Joiki tooteid - sidrunheina-meresoola seepi, Forever Fresh kätepesuvahtu ja Oh, kuusepuu kodulõhnastajat.

Konkursile laekunud fotod

Tegemist on pisikese vannitoaga, kuhu on loodud võimalikult palju panipaiga ruumi, et kõik vajalik vannituppa ära mahuks, kirjutas Helina Laine, saates kolm fotot.

„Mis oleks parem külmal talveõhtul, kui minna vannituppa, panna mängima kõlarist rahulik muusika, süüdata Joiki küünlad ning nautida kuuma dušši?“ küsib Mirgit Runtal. Tõesti, see on väga mõnus!

„Minu väike, oma ja armas!“ kirjutas Heidi V oma toataimedega duširuumi kohta.

Catlin Müür saatispildi oma zen-toast: „Vannituba sai loodud vanaaegses stiilis, kasutatud on palju antiikmööblit ja lisatud sellega kokkusobivaid aksessuaare. Kõik mis vähegi võimalik on kuldne ja pronksitooni. Seinad on kuldse sädelusega mis kahjuks pildil väga esile ei tule. Laevalgustiteks kristall-lühtrid, lisavalgus peeglivalgusti näol, meeleoluks küünlad. Kraanikausi alune kapp on ümber ehitatud väga uhkest vanast marmorplaadiga kummutist. Segistid Hansgrohe Axor, vann Baabath. Tualett jäi ehitusliku omapära tõttu seinast eemale-tühimiku täiteks läks lillekaar. Riiete ja rätiku riputamiseks uhke marmorist riidenagi. Toas veel lamamistool, et nautida aega iseendale, lisaks rõdu kus suvel saab ka päikesevanne. Vannitoa suurus 20m2. Ülejäänud maja on tagasihoidlik ja rahulikes toonides, vannituba on maja pärl.“

Triinu Jaakson saatis pildi oma lihtsast ja funktsionaalsest vannitoast.