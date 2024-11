Jahu-Jaani omanik: ehkki kartsin lapsena traktorit, võtsin vanematelt talupidamise üle

„Oleme abikaasaga rollid jaotanud nii, et mina vastutan tooraine, põldude ja tehnika, tema klientide tellimuste täitmise, raamatupidamise, turunduse, logistika ja kõige muu eest. Ehkki jahu valmistavad endiselt kaks kivi, on minu tootmisseadmed kaasaegsed, tootmisettevõtetele valmistatud veskid ja masinad. Kõigepealt oli vaja pakkemasinat, et jahusid ei peaks käsitsi pakkima, teiseks õmblusmasinat, mis kotid kinni õmbleb, ja kolmandaks püüdsin sättida asja liinitootmisena: valmis jahu läheb pakkemasinasse, sealt õmblemisse ja edasi komplekteerimisse. Ehkki tõstmise, vedamise ja käsitöö vähendamine algul liiga libedalt ei läinud, tahan jõuda selleni, et võimalikult palju tööd teeksid ära robotid,“ ütleb Mansberg.

„Mahetootmist soovis alustada isa. Ta oli entusiast ja läks alati uuendustega kaasa, kui potentsiaali nägi. Vajaksin praegugi tema tuge just põllupidamise ja tootmise osas: mahetootmise suurim väljakutse on saada põldudelt maksimaalne saak, ent põldude viljakus on vähenenud, mis tähendab, et ma ei ole neid õigesti majandanud. Tean, mis puudu on, aga fookus on olnud mujal ja olen lootnud, et asjad tulevad iseenesest järgi,“ tõdeb ettevõtja.

Mansbergi vanemad soovisid, et lapsed peaksid maailma nägema ja alles siis vaatama, mis edasi saab. „Mingi mõju sellel oli, sest 2012. aastal lõpetasin linnas oma palgatöö ära mõttega, et hakkan isa kõrvalt asju vaatama, aga nii sujuvalt see kohe ei läinud. 2014. aastal, kui isa lahkus, olin linnatööst väsinud ja vajasin elus teist suunda, seega tundus õige, et vanemate loodu ei jääks päris niisama. Olin muutuseks valmis, aga peres kõige vähem talutööd teinuna ei teadnud, millesse astun.“ Ta lisab, et ei oska kümnele aastale tagasi vaadates öelda, kas teeks seda uuesti, sest töö, pere ja vaba aja tasakaalus hoidmine nõuab väga tugevat enesedistsipliini.

Jahu-Jaani tooted on olemas kõigis Eesti suuremate kettides, ent unistatud on ka Eestist väljapoole minekust. „Oleme plaaninud nii Balti riikidesse kui ka Saksamaale minekut, aga see oleks juba kõrvaläri. Tootmisvõimsust meil on, aga edasine toimetamine nõuaks uusi ressursse nii inimeste kui ka seadmete näol,“ sõnab Mansberg.

Kõige rohkem müüakse tema sõnutsi nisujahu, rukkijahu ja kaerahelbeid, millel on kohe kannul toortatar. „Tooteportfelli me väga palju ei muuda, kuna jaemüügis ei ole meie otsustada, mis tooted müügis on: kui toode riiulil ei müü, siis kauplus seda ei taha. Uusi tooteid võib katsetada e-poes, aga praegu on eestlastele omane küpsetada leiba-saia, teha pannkooke ja kastmeid,“ kirjeldab ta. Kuna talupidamine sõltuvat palju juhusest ja koostööst, on talu väga õnnelik kahe nende toorainet kasutava hea koostööpartneri – Karjase Saia ja Muhu Leiva – üle.

Jahu-Jaani tooted tulid müüki 2016. aastal ja aasta hiljem saadud parima mahetootja tiitel andis kindluse, et tehakse õiget asja. „Meie talu kaubamärk on speltanisu, mille teeb eriliseks toitainerikkus ja keha võime seda palju paremini omastada, isegi gluteenitalumatutel. Lisaks on spelta väga vana teravili , olles meile tulnud Euroopast, kus mahetootmine ja -toodete tarbimine on meist mõnevõrra ees ning inimestele omasem. Meie esimesed seemned tõi Saksamaalt minu vend, misjärel isa kasvatas seda järjepidevalt,“ räägib Mansberg.

„Tooteid me pikalt ette ei valmista, vaid jahvatame ja pakendame iga nädal – mida värskemalt jahu pakendada, seda tõenäolisem on, et seal kahjureid sees ei ole,“ põhjendab Mansberg.

Ta lisab, et on väga suur toetuste kasutaja ega tahaks ühtki asja ilma nendeta teha. Toetuste abiga on ostetud nii traktor kui ka paljud põllu- ja veskiseadmed ning rajatud päikesepark.

Teenitu läheb seadmetesse

„Seni on talupidamine majanduslikult ära tasunud: kolm last käivad koolis, toit on laual, eluase olemas ja arved makstud. Ometi olen endiselt arvamusel, et aeg ja intensiivsus, millega seda tööd tehakse, ei ole väärt kahju, mida sellega endale tehakse,“ ütleb Mansberg.

„Abikaasat hoiab ettevõtmise juures ilmselt see, et mina selle hullusega kaasa läksin ja ta tahtis mind selles toetada. Kas me lõpuni vastu peame, ei tea. Kuigi alustasin, kuna ei tahtnud, et vanemate alustatu hääbuks, tunnen end praegu paremini ja mugavamalt kui palgatööl olles, ehkki siingi on igal aastal raskeid hetki. Rahaliselt oleme küll toime tulnud, aga bilansile otsa vaadates näen, et laenukoormus on kümne aastaga kasvanud kümme korda, mis ei ole kindlasti jätkusuutlik. Suund on küll koormuse vähenemisele, aga põllumajandus on ses mõttes tänamatu sektor, et kõik, mis teenid, paned tagasi seadmetesse, mis töö su jaoks lihtsamaks teevad. Praegu jaksan soetada uusi masinaid, aga mitte kõiki, mida tahan,“ lisab ta.

Teistele talunikele ütleb Mansberg, et kõige võti on koostöö, ning soovitab julgeda nõu küsida ja asju proovida. „Kõik saab alguse ideest ja inimesest, kes seda vedama hakkab. Mõnel õnnestub, mõnel mitte, aga kõige rohkem on vaja julgust alustada. Kui algus on tehtud, on lootust, et asi viib edasi. Kui ei õnnestu, on selge, et ei õnnestunud, aga kui jääd kõhklema, ei juhtu midagi. Kaotada ei ole midagi!“