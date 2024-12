Tallinnast Võrumaale kolinud paar: maal on nii mõnus elada ja iga päev ahju kütta!

Otsus Tallinnast teise Eesti otsa kolida tuli suhteliselt kiiresti. „Tööl oli rutiin ja üks õhtu Aivar küsis, et no mis elu sa siis tahaksid elada,“ meenutab Tiina. „Siis ma hakkasin mõtlema, et tahaksin kuskil Tallinnast kaugemal turismitalu pidada. Sealt hakkas mõte idanema.“