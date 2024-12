Kõik, mida pead teadma ahju kütmisest

Korstnapühkija Juhan Räni sõnul süüdatakse koldes tuli kas alt- või pealtpoolt ja see oleneb küttekolde tüübist. Tavalise restkoldega ahju puhul on soovitatav tuld süüdata pealt. „Kuna põlemisprotsess toimub ülevalt alla, on pealt süüdates põlemine pikaajalisem, ahju soojussalvestuse aeg pikem ja ahi talletab endasse rohkem sooja. Kui panna pool koldemahust puid täis, peale peenikesi pilpaid ja ülevalt süüdata, võib puude kokkuhoid olla isegi kuni 30%,“ selgitab ta. Pliitides soovitab ta tuld süüdata altpoolt, sest väike kolle teisiti ei võimalda, aga muidugi on iga pliit pisut erinev.