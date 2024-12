Konkursi „Eesti kauneim maakodu“ võitjad said auhinnad kätte

Gaidi ja Tarmo Mölder, Loobergi talu Raplamaal

Loobergi talu hoonete musta värvi fassaad, mille puhul pererahvas kasutas jaapanlaste iidvana yakisugi põletustehnikat, jätab mulje, nagu oleks tegu üdini moodsa hoonega. Ometi on see vana maja, mis on saanud Gaidi ja Tarmo käe all ja suuresti taaskasutusmaterjale väärindades täiesti teise ilme. Musta värvi puidule sekundeerivad maakivid, mida on jätkunud vundamendiks, müürideks, kiviaiaks ja maastiku kaunistamiseks.