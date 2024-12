LUGEJA KIRJUTAB

Minu lemmiklooks oli seekord artikkel „Kaheksa konkurenti kuukingale“. Mul on kodus palju orhideesid ja kuna mulle need väga meeldivad, siis oli väga tore saada uusi teadmisi nende sortidest ja kasvatamise tingimustest. Orhideed on väga tänuväärsed lilled, nende õite ilu on tore aknalaual nautida ja veel suurem rõõm nende eest hoolitseda.