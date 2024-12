„Kui mul ei oleks Annikat, poleks selle maakodu ehitamisel ka mingit mõtet“

„Sest maa peal on paradiis...“ Nõnda laulis siidise häälega Mari Jürjens Saaremaal Väike-Saadu triiphoones tänavu emadepäeva paiku. Need sõnad puudutasid Annika ja Janek Mõigu hinge, sest nende pere jaoks ongi see nullist üles ehitatud kodu maapealne paradiis.