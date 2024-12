Nagu ikka, on sellegi talukoha loomisel oma eellugu. Nimelt on Janek põline saarlane ja tema kodutalu on siinsamas lähedal metsatuka taga. „Kui suured poisid Rasmus (22) ja Risto (20) olid väikesed, suvitasime siin lähedal Janeki ema juures. Tegime vana garaaži teise korruse korda ja elasime seal,“ räägib Annika. „Külmemal ajal seal siiski olla ei saanud, kuna tegu oli suvise elamisega.“