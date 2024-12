Tuulte ja kunsti ühisest loomest sündinud aiaruum

Sisearhitekt ja aiakujundaja Sulev Vahtra ning tema keraamikust abikaasa Marget Tafel-Vahtra on loonud keskkonna, mida tavapäraseks iluaiaks pidada ei saa. See on hoopis midagi rohkemat, pigem nagu etendus, kus oma rolli mängivad heinamaale sisse niidetud rajad, vaated, hooned, taimekooslused ja pinnakattematerjalid ning muidugi Margeti keraamika, mis on andnud aiale täiesti kordumatu ilme. Kahe loomeinimese koduümbrusest leiab nii peensusteni läbi mõeldud detaile kui ka hoogsat loomingulist vabadust.