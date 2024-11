Tõrvas tegutseb maailma suurim funktsionaalsete seente välikasvataja, kes müüb oma tooteid 20 riiki

Seened on Kabritsa sõnul uus valdkond, millest teatakse vähe. „Selle kohta kuulata, lugeda ja teada saada on olnud meeletu töö, testimise ja arendamise teekond, aga see on väga põnev. Kõike tooraine kasvatamisest lõpptoodete väärindamise ja innovatsioonini ise tegevaid ettevõtteid on maailmas väga vähe.“

„Kümme aastat tagasi käis sõber mulle peale, et hakkame seda teaduslikult uurima ja arendama, et kui suudame kvaliteetselt toota midagi, mis toimib ja mida inimestel on vaja, on sellel suurem väärtus kui mu igapäevatoimetustel,“ kirjeldab Kabrits oma seenekasvataja teekonna algust.

„Seened varustavad eelkõige taimi ja puid info ja toitainetega ning lahendavad eri keskkonnaprobleeme, näiteks kui kuskil on keskkonnahäire või reostus, on seened esimesed, mis seda probleemi likvideerima hakkavad.“

Tugevaim konkurentsieelis viljalihast seened

Shroomwell on maailma suurim välitingimustes pässiku kasvataja: see seen tahab kasvada elus puu peal ja selle kasvatustehnoloogiaga ollakse kõige kaugemale jõutud. „Sisetingimustes ei suuda me Eesti elukalliduse tõttu odavaid seeni kasvatada – pigem on suund kallimatele, keerulisematele ja suurema väärtusega seentele,“ tutvustab Kabrits ettevõtte trumpi, funktsioaalseid seeni.

„Meie tugevaim konkurentsieelis on viljakehast tehtud seened. Kui näiteks võrrelda meie konkurentidega USAs, siis seal on väga paljud tooted tehtud reaktoris, mistõttu on Euroopa mahedal toorainel suur väärtus,“ ütleb ta.

Ka sisekasvatuse suurim pluss tulevikus on kontrollitud kasvukeskkond, mis annab turvalisuse: kui kliima muutub ja välitingimustes kasvatada on järjest keerulisem, siis sees on võimalik riiulitega minna väga kõrgele ja iga aasta saada sisuliselt kuus saaki, mis on väga palju ja annab seentele teatud konkurentsieelise.

Teine oluline pool on, et inimesed tahavad üha enam süüa tarka toitu, mida keha vajab, ja vajalikus koguses. Kui funktsionaalne toit täidab ühelt poolt kõhtu ja on maitsev, aga teisalt lahendab näiteks mäluprobleeme või ei lase mingil kroonilisel probleemil välja areneda, võidavad sellest kõik, lisab ta.

Seeni töödeldes kasutatakse ettevõttes bioaktiivsete ainete ekstraheerimiseks ultrahelitehnoloogiat. „Kuna seene rakul on kitiinikiht ümber ja paljud inimesed ütlevad, et ei saa seeni süüa, kuna organism ei võta neid vastu, siis kasutame ultrahelilainet just selle kitiinikesta lõhkumiseks, mis annab võimaluse väärtuslikud bioaktiivsed ained välja võtta, et keha need omastada saaks. Ehkki me alles õpime seda paremini kasutama, on meie tooted erilised just tänu sellele tehnoloogiale,“ selgitab Kabrits.