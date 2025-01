Kuldses keskeas paar ehitas Tartu äärelinna maja, kus pole ühtegi aknalauda

Nende eelmine kodu ei asu muide samuti kuigi kaugel. „Sisuliselt kolisime üle tee,“ naerab Eve-Mall. Eelmisest majast kasvasid nad enda sõnul lihtsalt välja. „Meil on niisugune traditsioon, et jõulude paiku koguneme pere ja sugulastega meie juures. Aga vanas kodus kippus elutuba väikseks jääma,“ meenutab ta. Läks uue kodu ehitamiseks, see sai aga valmis täpselt siis, kui üle maa liikus laastav koroonapandeemia ja suuremad koosviibimised pidi tulevikku lükkama.