Lüganuse aias vallatud vormimängud loonud naine: ma ei kujuta ette, et tulen töölt ja midagi polegi teha

„Tuttavad ütlesid, et mis sa lolli mängid,“ naerab Marju, kes istus murul ja nokkis teelehti välja. Neid sai ta terve kärutäie. „Panin foto üles ka sotsiaalmeedia aiasõprade gruppi – oi, see tekitas seal elava arutelu. Halbu kommentaare oli muidugi rohkem, aga oli ka kiitvaid. Et kui tahad ilusat muru saada, siis nii tulebki vaeva näha. Aga minul on täiesti ükskõik, mida inimesed arvavad, sest minule meeldib, kui muru on puhas. Ja kui tahad ilusat muru, siis tuleb selle nimel vaeva näha.“