Lagrits on põline köharohi, seda lisatakse ka vanale apteegirohule – Coca-Colale

Mingil imelikul kombel seostub lagritsa maitse minu jaoks just jõuludega. Lagritsakomme võin ma süüa ohjeldamatult, seni kui süda puperdama hakkab. Aga mul on paar sõpra, kellele on vastumeelt isegi selle lõhn, kui söön neid pikkadel sõitudel Põhja-Jäämere äärde. Ent just Soome, Rootsi ja Norra on maad, kus osatakse lagritsa-magusjuurest teha kõige paremaid maiustusi, kombineerides seda salmiaagi, piparmündi, mentooli, aniisi ja loorberiga. Kõik on sellised taimed, mis mõnele inimesele üldse ei meeldi. Ja imelikul kombel nendes lagritsa kultusmaades seda taime looduslikult ei kasva.