Ahjusoojad vormiroad

Kakao-banaani-kaerahelbevorm. See kaerahelbevorm sobib hästi hommikusöögiks, aga miks mitte ka veidi tervislikumaks maiuspalaks. Kasuta võimaluse korral hästi küpseid banaane. Need on magusamad ja selle võrra saad muu suhkru kogust retseptis vähendada. Soovitan serveerida kreeka jogurti ja meega.