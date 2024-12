Kontoritöölt talupidajaks. Üheksast viieni tööl käia ei tahtnud, aga nüüd töötame 24/7

„Mina tulin tallu 15 aastat tagasi, aga tööl käisime Tallinnas. Mõte, et midagi võiks kodus teha, kummitas kogu aeg, aga seda heurekat ei tulnud. Tavaliselt tulebki hakata mingis suunas minema ja siis tuleb ka idee,“ lisab Kelli. „Suurem vajadus midagi kodus teha tuli koroona ajal, mis oli meie jaoks idülliline ja mõnus: olime mõlemad kodukontoris, lapsed olid kodus ja tekkis tunne, et see ongi see, mida tahame. Mõtlesime, et lapsed on üks kord elus väikesed ja varsti enam meiega koos olla ei taha, aga praegu, kui nad seda tahavad, ei saa, kuna peame hommikust õhtuni tööl olema. See on muidugi naljakas, et me toona üheksast viieni tööl käia ei tahtnud, aga nüüd teeme 24/7.“