INSPIRATSIOON | Kuum pruun

Feng shui järgi soodustavad pruunid ja rohelised toonid loovust ja mõtlemist. Värvipsühholoogia väidab, et pruun mõjub stabiliseerivalt ja lohutavalt, aga rohelisel on noorendav ja uuendav toime, mis aitab leevendada argistressi. Just nii me 2025. aastat ju alustada tahamegi?