Maakodu soovivad pered saavad ka uuel aastal kasutada MES-i eluaseme kaaslaenu. Vaata tingimusi!

„Kolme aasta jooksul on ligi 260 peret otsustanud rajada kodu maale või parandanud oma elamistingimusi MES-i kaaslaenu abiga. Pangalaenude, kaaslaenu ja taotlejate omaosalus kokku on 44 miljonit eurot, mis kinnitab tagatisväärtuse probleemi olemasolu ja meetme sobilikkust selle lahendamiseks,“ ütles MES-i juhatuse liige Meelis Annus ja lisas, et kaaslaen aitab rajada maapiirkonda linnamajadega samaväärseid elamuid ning soodustada noorte perede elama asumist maale.