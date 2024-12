Tartumaa väiketalus koorivad peremees ja perenaine tuhandeid vutimune, et pista need siis marinaadi

Neli aastat tagasi võeti tallu esimesed sadakond vutti ja 15 faasanit plaaniga natuke mune ja faasanite puhul ka defitsiitset liha tootma hakata. „Faasanitega läks üsna lihtsalt - rebane tegi neist ruttu platsi puhtaks. Võtsime seda vanajumala teadaandena, et me ei peaks nendega praegu tegelema,“ meenutab Märt.

„Kui ühel hetkel mõistsin vanemate talupidamisse pandud suurt tööd ja seda, kui palju see emotsionaalselt tagasi võib anda, hakkasime siin kasvatama küülikuid ja kanu, et ka meie lapsed saaksid talupidamise tunnet tunda ja täiskasvanueas meenutada,“ räägib mees, kes on bakalaureusekraadiga liha- ja piimatehnoloog ning töötas seitse aastat lihatööstuses keskastme juhina, vastutades tööprotsesside toimimise ja kvaliteedi eest.

Ettevõtet alustati sada protsenti oma rahadega ja laenu on võetud vaid pereringist, näiteks tema vanematelt. Esimene suurem väljaminek oli köögi renoveerimine, et see põllumajandus- ja toiduametile sobiks ja tohiks oma tootmisega pihta hakata. Kui köögis tootmine liiga kitsaks muutus, ehitati garaažist uus köök. „Nüüd käin istumas ja end tühjaks rääkimas küülikute juures,“ naerab mees.

Esimesena katsetati ürtidega marinaadi ja kuna see neile maitses, võttis Märt purgitäie degusteerimiseks kaasa Tallinna sõpradega kokkulepitud õlleõhtule. „Tegime sinna kaasa ühe suurema, nii 40–50 munaga purgi. Veerand tunniga oli purk viiel mehel tühjaks söödud ja öeldi, et need olid ülihead. Siis sain aru, et lõime naelapea pihta ja et sellega tahan edasi minna.“

Aasta pärast alustamist sündis paarile pisitütar, mis tähendas, et Sofia sai ettevõttesse panustada vähem. „Abikaasa oli küll minu jaoks igal sammul olemas ja aitas nii palju kui sai, aga ükski ettevõte ei lähe käima, kui sellesse panustada ainult kümme tundi nädalas. Seega oli algul tegu pigem hobi ja katsetamisega. Päris ettevõttena oleme hakanud käituma selle aasta algusest, kui lapsed läksid lasteaeda ja meil tekkis aeg päeval päriselt ettevõttega tegeleda. Asi on palju aega võtnud, kuna püüame võimalikult palju ise ära teha,“ räägib mees vaiksest algusest.

Tuhanded munad kooritakse käsitsi

Märdi sõnul toodab talu kõike käsitööna. „Laatadel inimesed ikka küsivad, et kuidas ma seda muna koorin, et meil on raudselt selleks mingid masinad. Tegelikult ei ole – teeme seda käsitsi. Meil on küll nurgas masin, mis on võimeline muna koorima, aga see tegi päris palju praaki,“ räägib ta.

Tunni jooksul jõuab paar koorida 800 vutimuna, ent absoluutne rekord on päevas keedetud ja kooritud 2800 muna. Päevane tootmisvõimekus munast lõpptooteni jääb aga siiski 1000-1200 muna juurde.