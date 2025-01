MAAKODU KAANELUGU | Lapsepõlve pesuköögist ehitati eriline maakodu

Oli 1972. aasta, kui Klausi vanavanemad hankisid selle talu endale suvekoduks. Mõni aasta hiljem sündinud Klaus veetis seal 1984. aastani, kui see maha müüdi, kõik lapsepõlvesuved. „Mäletan, et juba sellel ajal oli peahoone ehk suur rehetare suhteliselt õnnetus seisukorras. Elumajal oli ühel pool õlgkatus ja teisel pool sindelkatus ja kuna see kippus sisse vajuma, panid vanavanemad katusele eterniidi peale,“ meenutab Klaus ja lisab, et teised abihooned olid sel ajal veel kasutuses. „Saun, mida siis pesuköögiks nimetati ja mis nüüd meie maakoduks on, oli üksainus suur ruum.“