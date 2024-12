MÕTISKLUS | Tempokalt uuele ringile nagu satelliidid orbiidil

Tehisaju, avita!

Homsed trendid

Sada aastat ette näha on raske isegi ulmekirjanikel, moeloojatel aga on ühte hooaega ennustavad prillid kogu aeg ninal. Nagu Shishi loojad müüvad juba jaanuaris-veebruaris 2025 messidel tuleva aasta jõuluehete trende, nii näitavad ka moeloojad meile tulevikupeeglit. Kullasära ja uhkeldava peomeeleoluga haakub haldjalike printsessikleitide trend – treppe mööda lohisevad slepid ja kaotatud kingakesed nagu muinasjutus. Trendi iseloomustamiseks kasutatakse ka sõna „langevarjukleidid“ – ilmatu hulk drapeeritud kangast on kohevil ja puhevil nagu pilvest alla kukkunud.

Ei maksa imestada, et ka ruudumuster on varsti jälle moes, nagu ka lillelised ja läbipaistvad kangad. Triibuline ei kao samuti kuskile, ilmatusuures moebrändide veebipoes Lyst.com on viimases kvartalis nõudlus vana hea meremehesärgitriibulise rõivatüki järele väidetavasti peaaegu 400% suurenenud! Nn bretooni triibu võttis Prantsuse merevägi kasutusele 1858. aastal. Sada aastat hiljem patseerisid luksuskuurortides nn meremehe alussärgis kroonitud pead ja filmistaarid. Ja pange tähele, ka valge käisteta särk maika on 2025. aastal moes! Nii et tasub vanaemade riidekappides veel ringi tuulata, äkki leiab sealt mõned vanad Marati sooja pesu komplektid! Maailm pöörleb nii kiiresti, et retro ja nostalgiline on ühtaegu ultramoodne ja futu. Kõrgemalt, pilve piirilt vaadates näib see kõik, nagu ajaks koer meeleheitlikult oma saba taga. Satelliidid orbiidil tiirlevad samamoodi. Veri käib ikka soontes ringi. Talvele järgneb kevad. Kõik muutub, aga jääb ometi samaks.