Lambakasvataja: rohepöörde eesmärkidega kiputakse liiale minema, need on utoopilised

Talu põhikarjas on praegu 120 lammast, lisaks 30 noorlooma karja täienduseks, mõned Šoti mägiveised ja mõned karjakoerad. „Loomi karjatame poollooduslikel kooslustel, mida praegu kutsutakse rohkem pärandniitudeks. Taastamistööd oleme teinud viimased kümmekond aastat, iga aasta võtame ette 5–6-hektarise, valdavalt võsastunud rendimaatüki, mille teeme talvega puhtaks ja kevadel algab hooldustegevus lammaste karjatamise näol. Praeguseks oleme talu ümber maid puhastatud 50 hektari ringis ja seda on kindlasti plaan tulevikus jätkata. Ühelt poolt parandab see külamiljööd, teisalt aga hoiab keskkonda,“ räägib Veersalu.

Talupidamise võttis toona 25aastane mees üle 2015. aastal. „Üleminek oli väga sujuv: ei olnud sellist asja, et vanem generatsioon justkui annab üle, aga siis ikka ei anna ka, kogu otsustusprotsess liikus minu kätte. Samas ei jäänud isa pärast üleandmist niisama puhkama, vaid on siiani igapäevatoimetustes abiks ja otsused sünnivad tihtipeale ühise arutelu tulemusel.“

Iisaka talu on pere käes olnud pikka aega, aastast 1905, mil ta vanavanavanaisal tekkis võimalus kohalikult Kolga mõisalt renditalu välja osta. Sellest ajast on see liikunud isalt pojale. Põllumajanduse – taluloomade ja köögiviljandusega – hakkasid 1990ndate algul tihedamalt tegelema Priidu vanemad. „Lambakasvatuse peale jäädi tänu siinsele looduskeskkonnale ja sellele, et see ei seganud perekondlikku rahvatantsuhobi,“ selgitab Veersalu.

„Maheteema mind tagajalgadele ei aja, aga rohepöörde eesmärkidega kiputakse liiale minema: kui need on utoopilised, aga riigi tuge ei ole, siis kuidas ettevõtjad sinna jõudma peaksid? Näiteks lambakasvatuses on eri muudatusi väga palju, alustades transporditingimustest ja veekaitselistest piirangutest. Peame mõistma, et Euroopa on ühisturg, aga Eesti Euroopa mõistes ääremaa,“ selgitab ta. „Teeme tihedat koostööd erinevate ametiasutustega järgneva rahastusperioodi osas, et see kujuneks ka ettevõtjatele vastuvõetavaks.“

Ehkki karjatamise tähtsus põllumajanduses kasvab, on kariloomade arv Eestis languses. Veersalu näeb siinkohal lahendusena kariloomade karjatamist keskkonnateenuse pakkumiseks. „Riiklikult ja Euroopa Liidu tasandil on kirjas, kui palju pärandniite mingiks aastaks kasutusele võtma peame: hektarite arvud justkui aina suurenevad, aga probleem on, et alasid hooldama pidavate kariloomade arv muudkui kukub. Näiteks lammaste arv on viimase 8-9 aasta jooksul kukkunud kaks korda ehk 90 000 lambalt 45 000-le,“ selgitab ta.

„Selle põhjuseid on mitu: üks on see, et 1990ndate algul lammastega alustanud lõpetavad, aga asja pole kellelegi üle anda, kuna lambakasvatus ei tundu väga perspektiivikas ala ja tänapäeva noorel on sada muud väljundit, mida minna tegema. Suur probleem on ka kiskjate – hundi, karu ja šaakali – rünnakud. Lisaks ebastabiilne majanduslik olukord ja toetussüsteem.“

Mehe sõnul tuleks riigilt küsida, kas meil on pärandniite hooldavat lamba- ja veisekasvatussektorit üldse vaja. Kui riigijuhtimises on kindel suund, et seda on vaja ja sellesse panustatakse eri meetmete ja tegevuste kaudu, on ka ettevõtjatel kindel edasi liikuda. Lisaks on põllumajandusega tegelevatel ettevõtjatel hirm keskkonnameetmeid kasutada, sest tehes kasvõi pisikese vea, on tihti tagajärjeks toetuste vähendamine ka tavatoetuste arvelt. Keskkonnameetmed peavad kindlasti muutuma paindlikumaks.

Eesmärk on oluline

Veersalu jaoks on oluline, et kogu aeg oleks silmapiiril eesmärk, mille poole püüelda – paigalseis tekitab rahulolematust ja mandumist, virisemisega kaugele ei purjeta ja probleemidele on alati lahendused.

2023. aastal saadud Läänemere-sõbraliku taluniku tiitel näitas tema sõnul väga selgelt, et tehakse õiget asja, on andnud palju tutvusi ja toob tulevikus loodetavasti koostööpartnereid. Peremees räägib ka valdkonnas laiemalt kaasa.