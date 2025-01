Hurmur Uno on kääbusšnautser, kes ei salli kinniseid uksi ja on suur korraarmastaja

Uno täidab peres mitut ülesannet. Esiteks on ta uksekell ja annab valju häälega märku igast sisenejast. Oleme proovinud seda funktsiooni välja lülitada, aga terane valvsus käib vist naelutatult selle tõu juurde. Mis viib ka järgmise Uno rollini – inspektor. Kõikidele pereliikmetele tehakse ööpäevaringset järelevalvet. Inspektoril on vaja alati teada, mida keegi teeb, kuidas teeb, ja kui ta oskaks rääkida (jumal tänatud, et ei oska), siis ilmselt ka, miks teeb. Nii et kinniseid uksi ta ei salli, muidu ei saa ju kontrollida, mis seal ukse taga toimub. Privaatsusest ei ole ta kuulnudki ja pakub oma seltskonda ka vannitoas.