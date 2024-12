Raplamaal asuva Juurimaa talli hobused on filmitähed, keda näeb mitmes tuntud linateoses

Ta on Eesti meistrivõistluste tasemel võistelnud poni-, juunior- ja noorteklassis. Nüüd on aga treener ja tema 15 õpilast on valdavalt Raplamaa lapsed, mõni üksik on ka Tallinnast. Neil igaühel on omad võidud, ent suurim saavutus on ehk ühe õpilasega Norra Põhjamaade meistrivõistlustele jõudmine, samuti Tallinn International Horse Show võidud.

„Samas on iga inimene, kes siia tuleb, eriline, kuna igaüks näeb asja eri nurga alt. Näiteks üks inglasest hobuseomanik just imestas, et eestlane on ikka täiesti uskumatu tegelane, et suudab kolme asja korraga teha: hobustele heina panna, telefoniga rääkida ja silmanurgast külalise tulekut märgata,“ naerab Kristiina.

Raudnageli sõnul meeldib talle hobuste juures nende olemus, graatsilisus ja vabadus. „Winston Churchill on selle kohta öelnud: „There is something about the outside of the horse that is good for the inside of the man“ (i.k hobuse välimuses on midagi, mis on hea inimese sisemusele). Ma olen ülimalt tänulik, et saan teha tööd ja hobi koos, ehkki vahel on ka valusaid ja raskeid kohti.“

Nii loomadega tegelemise kui ka talli ülalpidamisega on tema sõnul hakkama saadud tänu koos perega tegutsemisele ja kogukonna toele. „Talliga seonduvat korraldame enamjaolt meie emaga, ka isa aitab ja 83-aastane vanaema vaatab iga päev oma liikumisringiĺ üle Nunnula loomad. Venna majandada on kogu masinapark ja heinategu. Väljaspoolt peret on meil ainult treenerid, kes pakuvad teenust. Samas ütleme ikka, et meid ei oleks, kui ei oleks meie kliente,“ räägib naine.

Muresid on mitmesuguseid

„Kui rääkida ettevõtlusega seonduvatest muredest, siis sektorit on mitmel aastal järjest „õnnistatud“: kõigepealt pandi koroona ajal kõik lukku ehk ratsakool läks kinni, aga mul oli 40 hobust, kes tahtsid iga päev süüa saada. Ühelt poolt on minu ratsutamisteenuse hind 2–3 korda madalam kui Tallinnas, olgugi et teenus on sama kvaliteetne, ent kõrgema hinna puhul ei saaks siinsed lapsed seda endale võimaldada, teisalt tuleb nõudmisi kogu aeg juurde. Ka tööjõumure on, sest inimesed ei taha maale tööle tulla,“ toob Raudnagel näiteid.

„Hobumajanduse toetamisest rääkides pean ütlema, et PRIA meetmed on mulle natuke segane ala. Ma küll kasvatan hobuseid ja tegelen turismiga, aga pean püsimajäämiseks tegema väga erinevaid asju, samas kui lähen PRIA-lt toetust küsima, öeldakse, et tegeleme liiga palju turismiga ega ole põllumajandusettevõte. Alternatiivtalu tiitli saamisega seoses saime vähemalt vastuse, mis me oleme,“ naerab Raudnagel.