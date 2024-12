Vaata, mis tooteid eelistavad eestlased, lätlased ja leedulased osta tavapoe asemel veebipoest

Venipaki andmetel registreeriti ainuüksi novembri viimasel nädalal Balti riikides umbes pool miljonit saadetist: trend on see, et inimesed planeerivad oma ostud aegsasti ette ja otsivad jõuludeks valmistudes parimaid pakkumisi. Veebipoodide lai valik ja mugav kohaletoimetamine võimaldab ostjatel vältida ummikuid ja pikki järjekordi kauplustes.