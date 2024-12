5 praktilist ja taskukohast ideed jõulukingi pakkimiseks

„Meie küsitlusest tuli välja, et 47% eestimaalaste jaoks on pühade juures kõige olulisem pere ja sõpradega aja veetmine ning ühised plaanid. Ja enamik meist kavatseb lähedastele pühade ajal kasvõi väikeseid kinke teha. Üks viis siin keskkonnasõbralik olla on pakkida need võimalikult vähese kuluga ja minimaalselt prügi tekitades,“ ütles IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere.