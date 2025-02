Tubakat on siinsetes taluaedades kasvatatud aastasadu, kuid nüüd on see asendunud lilltubakaga

Taluaedade taim

Tubakas jõudis Eestimaale tõenäoliselt ühel ajal Tartu ülikooli asutamisega, kui rahvas sõdade järel siia-sinna liikus, ja umbes sada aastat pärast seda, kui Jean Nicot, Prantsuse suursaadik Portugalis, tutvustas seda oma kuningannale Caterina de Medicile. See oli aeg, kus seal oli õukonnaastroloogiks veel praegugi üle ilma tuntud Nostradamus ja võib arvata, et uus meeleseisundit teisendav taimne vahend levis õukonnas kiiresti. Igal juhul pidi see taim indiaani pärimuslugude järgi looma otsesideme suurte vaimudega ning vaid mõne piibupopsu peale pidid vaimud aitama inimeste küsimusi ja palveid lahendada.

Eestis oli ta alguses triiphoonetaim, aga ette kasvatades sai temast 20. sajandi alguseks päris tavaline aiataim, mida kasvatati nii mõisaaias kui ka ärksamate eesti soost aednike suunamisel taluaedades. Lihtsam on meie kliimas kasvatada kollaste õitega mahorkatubakat ehk külatubakat (Nicotiana rustica), mis on suitsetamiseks kangem kraam – tema roodudes on rohkem nikotiini. Mahorkatubakas suudab lihtsamini isekülvi anda ja kui olete ta korra aeda külvanud, siis ei kao ta nagu moon või kurgirohi mitte kunagi. Just noori kurgirohutaimi tubakas alguses meenutabki, kuid tema leht on ümarama otsaga.

Väärt vahetuskaup

Vääristubakas ehk türgi või virgiinia tubakas (Nicotiana tabacum), millest tehakse peamiselt praeguse aja sigarette, vajab siiski ettekasvatamist. Tegelikult vajavad seda mõlemad, kui soovite saada ka suuri tubakalehti.

Tubaka seemned on imepisikesed, aga taim, mis sellest kasvab, pea inimesepikkune. Vääristubakas on saledam, kasvab soojal aastal kahe meetri pikkuseks ja vajab sageli toestamist. Mahorka jääb madalamaks, tema lehed on paksemad ja pontsakamad. Mõlema lehti katavad näärmekarvakesed. Vääristubaka õied on ilusad heleroosad, mahorkal kollased. Et saada head tubakasaaki, tuleb õied enne puhkemist ära korjata. Ent teda võibki kasvatada lihtsalt ilu pärast, õitel on pealegi magus lõhn.