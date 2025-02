Oleme abikaasaga lapsest peale maaelust unistanud. Nüüd otsustasime riskida ja unistuse ellu viia

Mina olen Pere ja Kodu ajakirjanik Tuuli. Meie peres on mitu värvikat liiget: Egon, Tuuli, Arete (3), Aaron (5), koer Cherry ja kass Simba. Ostsime möödunud aasta detsembrikuus Tallinna äärelinna Alliku külla 2005. aastal ehitatud ligi 140ruutmeetrise maja, mida tasapisi enda käe järgi kohandame. Õnneks on abikaasa kuldsete kätega ja suureks abiks on ka tema isa, elupõline remondimees. Majaga saime kaasa 1500ruutmeetrise krundi. Kirsiks tordil on kaks suurt kasvuhoonet, arvukalt peenraid, kanamaja, lehtla ja tünnisaun.