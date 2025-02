Tegus paar ehitas Tartumaal vanaema loomalauta hubase kodu, elutuba on veiste ja köök sigade endises elukohas

„Mina olen Haljalast pärit ja Veiko töötas Tapal, nii et vaatasime korterit Lääne-Virumaale,“ meenutab Katri. „Siis kukkus see talu meile sülle ja mõtlesime, et mida me nüüd teeme.“ Pärast pikka kaalumist otsustati asjad pakkida ja Elva kanti kolida.