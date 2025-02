Näiteks pelargooni seemned on päris usinad idanejad ning oh üllatust – kevadtalvel mullale poetatud seemnest kasvab suve alguseks juba korralik rikkalikult õitsev taim. Suve teiseks pooleks on seemnest sirgunud pelargoonitaim suisa nii lopsakas, et temalt saab juba paljundamiseks pistoksi võtta. Eeskujuliku tulemuse saab ka kalevikeppi külvates. Kuna tema on püsik, mida meil karmimate talvede pärast kasvatatakse pigem suvelillena, võiks kalevikepi seemnete puhul kasutada talikülvi.