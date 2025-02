„Saun tuli üles tõsta – kolm rida palke oli maa sees.“ Noor pere upitas saja-aastase sauna uuele elule

„Kuus aastat tagasi astusime hoovi, kus majani viis rinnuni hein. Vanad aidad ja saun olid mattunud võssa. Hing ihkas tulla koos abikaasaga seda korda tegema. Nüüd on see piltidelt näha – 100 aasta vanune maja ja saun on renoveeritud, saanud uue hingamise ning kasutuse, ja seda kõik oma kätega. Sõnadest jääb puudu, seda peab oma silmaga nägema. Õnnelikud noored ja nende kolm last!“