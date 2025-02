Südamesoojuse väljendamine, eriti normidest erineval moel, nõuab julgust

Julgus kulgeda oma rada ja teha asju traditsioonist ja kultuurinormist erinevalt saab mulle iga aastaga aina sümpaatsemaks ja südamelähedasemaks. Naeran endamisi, et hakkan vist suureks kasvama, ei tunne enam nii suurt vajadust ilmtingimata teha seda, mida teised ees teevad. Südamesoojuse väljendamine, eriti normidest erineval moel, nõuab muidugi julgust. Maailma lugematute koleduste pärast südant valutada on palju lihtsam, mure on inimesele loomuomasem.

Sellepärast ei olegi ma imporditud tähtpäevade vastu, kui nende sisuks on hoolimine ja tähele panemine, märkamine ja toetamine. Kui saadakse üle vajadusest kõigile meeldida ja aetakse oma rida järjepidevalt, siis leitakse mõttekaaslased ja kaasteelised. Kellele see „teistmoodi“ olemine meeldib, kellele sobibki talvise roosiõie asemel looduslik, loomulik, väikese ökoloogilise jalajäljega ja suure emotsionaalse väärtusega tähelepanuavaldus.

Õigus luua omamoodi

Vaatan oma koolilaste joonistusi: värvilised lumehelbed suure uhke vikerkaare all. Olen mõttes tänulik, et ajad, olud ja õpetamise viisid, vähemalt loomingulistes õppekavades, on nii palju muutunud. Laps võibki kujutada maailma omal moel, teda ei pea korrigeerima, tema kujutlusvõimele omast väljendust „õigeks“ parandama. Enam ei ole kunstitunnis seda ühte viisi, kuidas lumehelvest kujutada, ka taevas ei pea olema alati sinine ja muru roheline, sest need tõepoolest ei olegi alati ei sinine ega roheline! Täna hommikul oli taevas näiteks oranži- ja lillakirju, seejärel läks kollaseks ja alles siis hakkas servast sinetama. Minu kooliajal joonistas õpetaja ette, kuidas kuusepuud või karumõmmi kujutatakse, ja kui me ei osanud tahvlile veetud eeskuju piisavalt hästi kopeerida, parandas õpetaja oma käega paberil vigase kuuse õigeks – tegi pildi korda. Tulemuseks oli see, et laps ei olnud oma pildi üle uhke, sest ta sai tagasisidest aru, et ükskõik kui palju ta ka ei pinguta, tema tehtu pole kunagi piisavalt hea.

Sõna ongi vara