Aiaomanikud jagavad praktilist nõu, kuidas okaspuude eest talvel hoolitseda

Thea Liiva ja Sander Kivipalu aed võitis Maakodu konkursil tiitli „Kauneim aed 2024“. Selle aia teevadki eriliseks okaspuuvormid, millest enamiku on pererahvas ise kääridega erikujuliseks kujundanud. Kuna vormipuid on rohkesti, ei ole võimalik neile kõigile panna toestusraame, millele vajaduse korral kaitsekangaid sättida – need rikuksid liialt aiavaateid ja jõudki ei käiks sellest tööst üle.