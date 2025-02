Lugeja kirjutab

Lemmiklooks oli sel korral „Vallatud vormimängud väikeses aias“. See lugu andis mõtteid oma väikeses aias talitamiseks. Olen aastate jooksul istutanud mitmeid igihaljaid. Nüüd olen veidi hädas valgusega aias. Puud-põõsad kasvavad ju kogu oma eluea. Kärbin neid igal aastal, aga midagi peaks teisiti tegema. Sellest loost leidsin enda jaoks häid mõtteid.

Meeldis lugu „Lapsepõlvemälestusest sündinud maakodu“, kus sain nostalgilise elamuse, nähes tsinkplekist pesupali kraanikausina. Sellises kausis sai kunagi ennast ja last sovhoosi ühissaunas pesta.

Tore uuskasutus oli ka Nelli vanaema ümmargune söögilaud ja täpilised plekkpurgid kuivainete jaoks. Ülakorruse lükandluuk on geniaalne leiutis!

Ajakiri on huvitav nagu ikka. Eestimaal on väga tegusaid ja loomingulisi aiaomanikke nagu Marju ja Janno Mõru. Vaata ja imesta, millist ilu saab kääridega aias luua! Ja Marju usinus muru rohelisena hoida on kujuteldamatu, ju ta alustas sellega muru rajamise esimesest päevast.