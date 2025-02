Kas osta aiakraami poest või internetist?

Paar aastat tagasi võtsin julguse kokku ja tellisin Inglismaa veebipoest 25aastase garantiiga taimede ettekasvatuskassetid ja mullatermomeetri. Kuna Suurbritannia pole enam Euroopa Liidus, tuli maksta lisamakse ja oodata kaupa ligi kuu aega. Paki saabudes selgus, et mullatermomeeter oli tavaline lihatermomeeter, mida müüakse meil igas köögitarvete poes.

Nüüd otsisin toas hiiglaslikuks kasvanud nõelköie jaoks kõrget lilleriiulit. Kohalikud tava- ja veebipoed tuulasin läbi, kuid ei leidnud sobivat. Küll aga viskas internet ette Hiina suure e-kaubamaja reklaami ja sealt leidsin erinevaid lilleriiuleid, üks ilusam kui teine. Hinnad polnud küll eriti soodsad, kuid tellisin rõõmsalt endakõrguse mööblieseme ära. Kohale saabus peotäis metallpulki, kruvid ja mõned määrdunud plaadikesed. Keerasin neist kokku riiuli, mis on tõesti minukõrgune, kuid nii habras ja kõikuv, et ähvardab kohe ümber kukkuda. Pildilt tundus see küll palju tugevam.