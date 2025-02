„Äravooluava on tavapotist kitsam ja julk ei võta kurvi välja.“ Piinlik mure kalli WC-potiga

Kõik see kõlas nii hästi, et naine ostis poti, mis on tavapottidest paar korda kallim. Töömees tuli kohale, monteeris vana poti ära ja paigaldas uue. Prooviks vett tõmmates nirises väike loik kempsupõrandale. Selgus, et poti keraamilises pealiskihis oli mõra, kust vesi välja pääses. Tuli poodi minna ja pott välja vahetada. See oli aga järgnevate probleemide kõrval nagu jalutuskäik kevadises pargis.