AEDNIKU ÖÖKAPIRAAMAT

Mudlum on just selline aiainimene. Hea on teada, et maailmas on veel keegi, kes rapsib aias just samamoodi kui sina. Aga Mudlumil on üks hea omadus veel – ta on osanud oma tegemised nii ilusti kirja panna, et on, mida talvel lugeda. Peale selle, et sa lugedes mitut puhku naeru mugistad, saad kirjapandust selgeks mõne asja, mille kohta sa enne isegi ei teadnud, et sa neid ei tea. Mitte ainult aiandusest, sest muud elu elab Mudlum ka. Nii nagu sinagi, kui sa parasjagu ei kaeva peenrasse hullunult mingit järgmist auku.