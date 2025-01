Kevad käes? Aedades õitsevad juba lumikellukesed

Kui 12 kuu muinasjutus saatis võõrasema vaeslapse keset südatalve lumikellukesi otsima, siis praegu ongi südatalv ja õitsvaid lumikellukesi leiab mitmelt poolt Eestist. Lisaks on siin-seal õied lahti löönud ka kannikesed, kirikakrad, lumeroosid ja isegi priimula. Sinililled õitsesid Saaremaal juba detsembris. Vaata galeriist Maakodu Facebooki sõprade pilte praegu õitsevatest lilledest.

Vähe sellest, saab ka juba vahtramahla. Vahtramahl hakkab jooksma siis, kui päeval paistab päike ja on plusskraadid, kuid öösel võib veel külmetada. Praegu on aga ka ööd plussis.

On olnud hullemaid aastaid

Aiandusspetsialist ja aiandi Aiasõber OÜ asutaja Lembit Kaarna ütles, et tänavusel talvel tuli lumi sula maa peale ja kõik mis kasvas, jätkas lume all kasvamist, nii et taimedel polnudki talvepuhkust.

„Meie paikneme Tartu lähedal, 15-20 aastat tagasi 7. jaanuaril tolmlesid metsas sarapuud, olid nii kaugele arenenud, kuslapuudel ja leedritel olid lehed hiirekõvus. Praegu seda ei ole,“ tõi ta võrdluse oma pikast kogemustepagasist. „Tol korral oli loodusele päris suur kahju. Kui külm tuleb avanenud pungade peale, siis kahjustab. Nii et on olnud hullemaid aastaid.“

Mis saab taimedest, kui tuleb külm?

Nende aias lumikellukesed praegu veel ei õitse ja lumeroosid on nupus. „Kui nüüd külmaks läheb, siis meie kandis ei juhtu midagi hullu. Aga olud võivad üle Eesti erineda,“ tõdes aiandusspetsialist lisades, et kui tulbid on praeguseks ninad välja pistnud ja külm tuleb peale, siis see ei tee neile midagi ja 10 miinuskraadi ei tapa neid ära.

Sünoptik Kairo Kiitsak ütles Maalehele, et mudelid näitavad - veebruar tuleb keskmisest märgatavalt soojem.

„Kui veebruar tuleb soe ja märts-aprill külm, siis tuleb pahandus, aga eks loodus ka kohaneb muutustega,“ arvas Kaarna.

Ta tõi välja, et soe talv on väga soodne Hispaania teetigudele, vesirottidele ja ka hiirtele. Putukaid lendab praegu hulganisti, nii et linnud ei taha linnusöögimaja poole vaadatagi, kuna toitu on palju. „Arvan, et lähiaastad tulevad hästi linnurohked just värvuliste osas,“ ütles ta.