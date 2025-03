TARK AED | 3. osa. Prooviks taimi külvata ja ette kasvatada ilma plastpottideta, võimalusi on mitu

Tahaks ju küll talitada rohelisemalt ja jätkusuutlikumalt, aga see tundub sama kättesaamatu nagu kuu tagakülg. Juba pottide ja kasvualuste plastihulk on nii suur, et seda taaraks konverteerides võiks teenida arvestatava sissetuleku. Kas aga plastita üldse saab?