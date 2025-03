Lõuna-Ameerikast pärit toitainerikas ja tervislik kinoa ehk tšiili hanemalts on aastatega üha tuntumaks saanud ning tatra ja riisi kõrval köögis kindla koha võitnud. Need kergelt pähklise maitsega terad on tegelikult hoopis seemed ja sobivad ka neile, kes on teravilja vastu tundlikud.